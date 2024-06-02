Торжок впервые посетили «рыцари» из Крыма и Донбасса

В Торжке 1 июня состоялся Фестиваль средневековой истории и культуры «Новоторжская крепость». В нем приняли участие больше 200 реконструкторов исторических событий и культурных традиций средневековья из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Тулы, Сочи, Адлера, Ижевска, Ярославля, Иваново, Нижнего Новгорода, Саратова.