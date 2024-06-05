Ужестчение мобилизации не смогло повысить качество ВСУ

Усиление мобилизации на Украине приводит к пополнению частей людьми, но не увеличивает их качество. Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».