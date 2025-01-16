Глава ведомства запросил доклад по доводам обращения дольщиков из Краснодарского края о нарушении их прав

В социальной сети размещено повторное видеообращение к Председателю СК России участников долевого строительства ЖК «Южный Берег» из города Геленджика, в котором они просят передать уголовное дело о халатности в центральный аппарат ведомства.
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