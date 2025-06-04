Царьград Фото: Freepik.com В Госдуме предлогают отменить социальные пенсии по старости для мигрантов.
Конец халяве: В Госдуме предложили перестать кормить мигрантов на старости лет
Комментарии
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Георгий Корнев
Автор!!! Сколько тебе приплачивают, чтобы ты отвлекал от реальных проблем людей, забалтывая проблемы?!!! В гос. Думе предложили..., сейчас разом навалимся, и решим все проблемы. Вот таким вот балабольством. Ты лучше не то, что в Думе предложили (между словом сказал и словом сделал большая дистанция), а то что в Думе приняли. А в Думе приняли закон о бесплатной экстренной медицинской помощи. Такого нет ни в одном государстве. Опять всё за счёт нас, налогоплательщиков. Во всех государствах если нет медицинской страховки, окажут экстренную помощь, а потом счёт выставят. И этот счёт будет преследовать человека до тех пор пока не расплатится. Приедет замоташка, родит в России (куда деваться экстренная помощь).. Выставить ей счёт, и не пускать её в Россию пока не расплатится. Следующего ребёнка рожать не въедет. Бюджету будет полегче. А то налоги у нас растут, план по штрафам увеличили, и всё это на плечи коренного населения.
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9 час.
Михалыч
Кто-то, что-то вякнул в Госдуме, а автор уже говорит, как о случившемся. Подобных идей там тысячи, но воз и ныне там.
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8 час.
Юрий Николаев
Все эти предложения в гос. думе, все наши стенания, протесты, возмущения, всё это равно как ____ Глас вопиющего в пустыне! А по русски____ Дохлый номер! Вы обратили внимание, чем больше мы возмущаемся, тем больше всяких встреч, визитов к чурбанам. Уже каждый день, то наши к ним, то они к нам. Так что плевать нашим начальникам на Народ России! Нет, ну понятно и мы прекрасно понимаем, что там всякая дипломатия, дружба, жвачка и всё такое. Но послушайте уважаемые начальники____ Мы не против всяких таких отношений, дружбы и пр. НО ПОЖАЛУЙСТА, ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ НА РАССТОЯНИИ!!! Ну поймите Вы, НЕ НУЖНЫ НАМ В СТРАНЕ ЭТИ СР, АЗИАТСКИЕ ЗВЕРИ!!!
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5 час.
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