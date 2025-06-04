Конец халяве: В Госдуме предложили перестать кормить мигрантов на старости лет

Георгий Корнев

Автор!!! Сколько тебе приплачивают, чтобы ты отвлекал от реальных проблем людей, забалтывая проблемы?!!! В гос. Думе предложили..., сейчас разом навалимся, и решим все проблемы. Вот таким вот балабольством. Ты лучше не то, что в Думе предложили (между словом сказал и словом сделал большая дистанция), а то что в Думе приняли. А в Думе приняли закон о бесплатной экстренной медицинской помощи. Такого нет ни в одном государстве. Опять всё за счёт нас, налогоплательщиков. Во всех государствах если нет медицинской страховки, окажут экстренную помощь, а потом счёт выставят. И этот счёт будет преследовать человека до тех пор пока не расплатится. Приедет замоташка, родит в России (куда деваться экстренная помощь).. Выставить ей счёт, и не пускать её в Россию пока не расплатится. Следующего ребёнка рожать не въедет. Бюджету будет полегче. А то налоги у нас растут, план по штрафам увеличили, и всё это на плечи коренного населения.