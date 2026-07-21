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Царьград

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Пенсионерка исчезла в лесах Вологодской области 19 июля

Пенсионерка исчезла в лесах Вологодской области 19 июля

В Вологодской области разыскивают пенсионерку, пропавшую 19 июля в лесу у деревни Доровиха. В поисках участвуют 21 человек, включая полицию, спасателей и волонтеров.

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