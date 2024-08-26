Собянин: Столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

Порядка 760 производств изготавливают электронику и приборы для транспорта столицы Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге рассказал о том, что столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта.
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