Пионерский Квиз.

С целью развития новых досуговых форм работы с членами ОО ´БРПО´ и популяризациюи повышения интеллектуального уровня детей и подростков на базе ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ прошел районный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры ´Пионерский/Октябрятский КВИЗ´.
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