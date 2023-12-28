Воссоединение России с Калининградом неизбежно. Прибалтика сдастся без боя?

КТ

КИРИЛЛ Трифонов

Статья ни о чем. Ширше нужно мыслить. Никакого нато не будет а проебалты на референдуме проголосуют за вступление в состав России. Вопрос лишь в том на сколько быстро мы выпрем америку из евразии. Год,два, три.