Воссоединение России с Калининградом неизбежно. Прибалтика сдастся без боя?

В бывших советских республиках крепнет уверенность, что НАТО защищать их не станет Дмитрий Родионов На фото: виды Латвии (Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС) Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов В республиках Прибалтики растут сомнения, что США рискнут защищать их.
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