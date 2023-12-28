БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Воссоединение России с Калининградом неизбежно. Прибалтика сдастся без боя?

Воссоединение России с Калининградом неизбежно. Прибалтика сдастся без боя?

В бывших советских республиках крепнет уверенность, что НАТО защищать их не станет Дмитрий Родионов На фото: виды Латвии (Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС) Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов В республиках Прибалтики растут сомнения, что США рискнут защищать их.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Правильная статья!
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17 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Статья ни о чем. Ширше нужно мыслить. Никакого нато не будет а проебалты на референдуме проголосуют за вступление в состав России. Вопрос лишь в том на сколько быстро мы выпрем америку из евразии. Год,два, три.
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14 час.

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