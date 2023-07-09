В воскресенье, 9 июля, стартовали досрочные выборы президента Узбекистана. Избирательные участки открылись на территории республики, а также при дипломатических представительствах страны в других государствах.
Появились шокирующие кадры выборов президента Узбекистана в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
На х** по домам всех! Устали!
Ответить
12 час.
ЮП
Юрий Попов
Да у вас кро них то и друзей не остались.... в Волгограде столько мигрантов работает и то рабочих рук не хватает. Те кто кричит платите по больше местные пойдут работать... чтобы платить ещё больше нам придётся цени на овощи придётся поднимать тогда вы скажете почему цены такие. Во время пандимия на поле остались столько урожая работать были не кому. Блогадаря им цены на продукты держатся более менее нормальные....
Ответить
9 час.
Свежие комментарии