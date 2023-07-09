Появились шокирующие кадры выборов президента Узбекистана в Москве

ЮП

Юрий Попов

Да у вас кро них то и друзей не остались.... в Волгограде столько мигрантов работает и то рабочих рук не хватает. Те кто кричит платите по больше местные пойдут работать... чтобы платить ещё больше нам придётся цени на овощи придётся поднимать тогда вы скажете почему цены такие. Во время пандимия на поле остались столько урожая работать были не кому. Блогадаря им цены на продукты держатся более менее нормальные....