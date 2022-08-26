Связь прошлого и настоящего: на фотовыставке в Москве показали портреты освободителей Украины

На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». С портретов на горожан смотрят как те, кто освобождал Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, так и герои спецоперации по защите Донбасса.