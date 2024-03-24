Полицейские задержали человека с оружием на территории торгового центра во Владивостоке

В субботу произошло странное происшествие на территории торгового комплекса "Седанка сити". Сотрудники полиции и Росгвардии были вызваны после получения тревожного сигнала о гражданине с предметом, похожим на оружие.
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