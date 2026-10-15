С 22 по 25 октября 2026 года — четыре дня моды на трёх площадках в центре города: маркет практически 100 нижегородских брендов, лекции и эксперименты об одежде, деловая конференция и финальный шоу-показ на Чкаловской лестнице.
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