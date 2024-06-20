10+ киноперсонажей, о возрасте которых мы никогда не задумывались. И решили все разузнать

Смотря фильм, зрители порой не задумываются о том, а сколько же лет тому или иному герою. Ведь наверняка вы даже не догадывались о том, что когда Эдвард из "Сумерек" встретил Беллу, ему было 104 года, а Ариэль из "Русалочки" и вовсе было 16 лет.