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Проба 2

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10+ киноперсонажей, о возрасте которых мы никогда не задумывались. И решили все разузнать

10+ киноперсонажей, о возрасте которых мы никогда не задумывались. И решили все разузнать

Смотря фильм, зрители порой не задумываются о том, а сколько же лет тому или иному герою. Ведь наверняка вы даже не догадывались о том, что когда Эдвард из "Сумерек" встретил Беллу, ему было 104 года, а Ариэль из "Русалочки" и вовсе было 16 лет.

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