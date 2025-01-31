🇷🇺 Мы возвращаем своё. Свою землю, территории, песни. И это только начало 💪 🎶 Вернем России украинские песни! Вместе с Одессой и Киевом! Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г.
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🇷🇺 Мы возвращаем своё. Свою землю, территории, песни. И это только начало 💪 🎶 Вернем России украинские песни! Вместе с Одессой и Киевом! Пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г.