Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    США считают, что имеют право всем диктовать свои условия и навязывать свой доллар.США обвинили Сауд...
  • Вадим Скоробогатов
    Как же США заколебали весь мир своей подлостьюСША обвинили Сауд...
  • Александр Т
    Сталин! Сталин! Сталин! До дураков не доходит что колхозами заводами и выше управляли такие же упыри  с партбилетами ...Блеск и нищета ст...

"Он убил больше солдат ВСУ, чем любой российский генерал"

"Он убил больше солдат ВСУ, чем любой российский генерал"

Начальник штаба "Азова" подал заявление в ГБР на украинского генерала за "военные преступления"."Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного боевого генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - заявил Богдан Кротевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх