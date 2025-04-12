«В это не верил никто»: экс-разведчик рассказал, как Путин задал Западу жесточайшую трепку

Запад во главе с США считал Россию отсталой и не верил в ее статус великой державы. Но Владимир Путин задал западникам «жесточайшую трепку», заявил экс-разведчик и военный эксперт Александр Артамонов.
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