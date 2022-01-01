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«При чём тут страна, там штрафы должны быть прописаны», - Уткин. «Бестолковые. За такие вещи по страшному нужно наказывать, чтобы боялись»! - Крикунов

«При чём тут страна, там штрафы должны быть прописаны», - Уткин. «Бестолковые. За такие вещи по страшному нужно наказывать, чтобы боялись»! - Крикунов

Российский журналист Василий Уткин и известный тренер Владимир Крикунов прокомментировали скандал со снятием молодёжной сборной России с рейса из Канады.

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