Россию необходимо включить в дискуссию по Украине, заявили в МИД Швейцарии Евгения КомароваПодняв вопрос о неотложной необходимости участия России в дискуссии по Украине на фоне СВО, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис выразил свою позицию в рамках встречи по предложенной Киевом «формулы мира».