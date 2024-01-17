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Россию необходимо включить в дискуссию по Украине, заявили в МИД Швейцарии

Россию необходимо включить в дискуссию по Украине, заявили в МИД Швейцарии

Россию необходимо включить в дискуссию по Украине, заявили в МИД Швейцарии Евгения КомароваПодняв вопрос о неотложной необходимости участия России в дискуссии по Украине на фоне СВО, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис выразил свою позицию в рамках встречи по предложенной Киевом «формулы мира».

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