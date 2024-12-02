«Сталин обалдел от страха»: какая реформа РККА шокировала солдат вермахта

В феврале 1943 Красная Армия радикально меняет свой внешний вид. Главное нововведение – на гимнастерках появляются исчезнувшие после революции погоны, более разнообразной в цвете и покрое становится и сама форма.
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