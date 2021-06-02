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"Чернота вокруг Белоруссии". Цена объединения - 63 миллиарда долларов»

"Чернота вокруг Белоруссии". Цена объединения - 63 миллиарда долларов»

Фото: Meda01 / Shutterstock, Царьград Андрей Перла Нет ничего проще, чем завершить процесс объединения России и Белоруссии.

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Владислав Владислав
Откровенный бред. Автор явно - провокатор. Не возьмет Украина белорусмкую продукцию ? И хрен с этими голозадыми панами. Китай отрвет белорусскую продукцию и добавку попросит.
Александр Стародубцев
Это не бред, чем дальше тем объединение двух стран будет выходить дароже. На на объединение не пойдет Лукашенко, куда же он свое потомство после объединения пристроит???

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