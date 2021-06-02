БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика"Чернота вокруг Белоруссии". Цена объединения - 63 миллиарда долларов» Фото: Meda01 / Shutterstock, Царьград Андрей Перла Нет ничего проще, чем завершить процесс объединения России и Белоруссии.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав ВладиславОткровенный бред. Автор явно - провокатор. Не возьмет Украина белорусмкую продукцию ? И хрен с этими голозадыми панами. Китай отрвет белорусскую продукцию и добавку попросит.Александр СтародубцевЭто не бред, чем дальше тем объединение двух стран будет выходить дароже. На на объединение не пойдет Лукашенко, куда же он свое потомство после объединения пристроит???Комментировать
Свежие комментарии