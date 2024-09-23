Модель, подарившая своё тело Эшли в Resident Evil 4, разделась для косплея Эллен Джо из Zenless Zone ZeroЯпонская косплей-модель датского происхождения PeachMilky, «подарившая» своё тело Эшли из ремейка Resident Evil 4, опубликовала «взрослое» продолжение косплея на Эллен Джо из Zenless Zone Zero.