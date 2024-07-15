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Экс-постпред США при НАТО Даалдер: Украине нужно мобилизовать 18-летних

Экс-постпред США при НАТО Даалдер: Украине нужно мобилизовать 18-летних

Бывший постоянный представитель Соединённых Штатов Америки при Организации Североатлантического Договора Иво Даалдер проинформировал о том, что киевский режим обязан начать призывать в ВС тех мужчин, которые только достигли совершеннолетия.

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