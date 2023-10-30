Магия Велесовой ночи: как исполнить заветное желание с 31 октября на 1 ноября 2023 года АнастасияВ ночь с 31 октября на 1 ноября, когда земля покрывается таинственным мраком и витает дух загадочности, наступает Велесова ночь.
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