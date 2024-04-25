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Смоленская Газета

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Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО представила Президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей

Андрей Турчак: Рабочая группа по СВО представила Президенту новые решения по дополнительным мерам поддержки бойцов и их семей

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту РФ. В нём, в частности, предлагается рекомендовать банкам и страховым компаниям не учитывать статус бойцов спецоперации в расчётах страховки при оформлении кредитов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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