Четыре генерала Росгвардии оказались в центре коррупционного скандала

В деле фигурирует контракт на 192 миллиона рублей.Четыре генерала и три полковника Росгвардии оказались втянуты в громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует злоупотребление должностным положением и махинации почти на 200 миллионов рублей.
В деле фигурирует контракт на 192 миллиона рублей.Четыре генерала и три полковника Росгвардии оказались втянуты в громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует злоупотребление должностным положением и махинации почти на 200 миллионов рублей.
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