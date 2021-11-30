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Четыре генерала Росгвардии оказались в центре коррупционного скандала

Четыре генерала Росгвардии оказались в центре коррупционного скандала

В деле фигурирует контракт на 192 миллиона рублей.Четыре генерала и три полковника Росгвардии оказались втянуты в громкий коррупционный скандал, в котором фигурирует злоупотребление должностным положением и махинации почти на 200 миллионов рублей.

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