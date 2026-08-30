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Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских БПЛА над российскими регионами

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны России, с 20.

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