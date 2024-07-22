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Нескучные технологии

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Укладывание вещей в багажник сравнили с игрой в «Тетрис»

Укладывание вещей в багажник сравнили с игрой в «Тетрис»

Всю зиму многие мечтают о лете, когда можно всей семьей отправиться на автомобиле в путешествие. Но вот беда – даже вместительный багажник оказывается мал, чтобы вместить все нужное! Что делать, отказываться от части поклажи? Наверное, многие так и делают, но чемпион Британии по «Тетрису», известный в Сети под псевдонимом DanV, уверен, что проблема имеет другое … .

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