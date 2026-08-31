Западу выгоден отложенный конфликт, а не прочный мир с Россией, заявил эксперт

Политический аналитик, социолог Дмитрий Соин в программе «Мнение» на News Front заявление директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, предложившего провести трехсторонний саммит с участием главы Белого дома Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мир подошёл к ре...
- IV Глава Пентагона Х...
- IV Литва хочет разме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым