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Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

В сегодняшней "битве" две певицы, которые любят яркий макияж — Дженнифер Лопес и Наталья Ионова. Первая демонстрирует мейкап в своих излюбленных оттенках, сделав ставку на классические "смоки айз", вторая выбирает беспроигрышную красную помаду.

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