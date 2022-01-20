Битва мейкапов: Дженнифер Лопес против Натальи Ионовой

В сегодняшней "битве" две певицы, которые любят яркий макияж — Дженнифер Лопес и Наталья Ионова. Первая демонстрирует мейкап в своих излюбленных оттенках, сделав ставку на классические "смоки айз", вторая выбирает беспроигрышную красную помаду.