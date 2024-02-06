Что даст России закон о конфискации имущества за западную пропаганду

Дума могла бы посмотреть немного "дальше своего носа" - заодно заняться конфискацией имущества и у разного рода воров и казнокрадов. Видимо ей это пока не интересно. Хоть тут оперативно сработали.

US

Uri Strukow

Этот вопрос ЕР снимает с голосования с самого начала двухтысячных, когда конфискацию прописывали в законе о коррупции. Конкретный аргумент представителей ЕР- как у казнокрада конфисковывать имущество, ведь у него же дети! У других дети, похоже, детьми не считаются! Поэтому и закона до сих пор нет.