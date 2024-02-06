ПРОСТО О ГЛАВНОМ Вчера ГД РФ уже в третьем чтении приняла закон о конфискации имущества лиц распространяющих заведомо ложную информацию о наших ВС и не только о них.
Что даст России закон о конфискации имущества за западную пропаганду
Комментарии
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Владимир Петросов
Дума могла бы посмотреть немного "дальше своего носа" - заодно заняться конфискацией имущества и у разного рода воров и казнокрадов. Видимо ей это пока не интересно. Хоть тут оперативно сработали.
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14 час.
alik3456 Джексон
А чего они с себя будут начинать?
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13 час.
US
Uri Strukow
Этот вопрос ЕР снимает с голосования с самого начала двухтысячных, когда конфискацию прописывали в законе о коррупции. Конкретный аргумент представителей ЕР- как у казнокрада конфисковывать имущество, ведь у него же дети! У других дети, похоже, детьми не считаются! Поэтому и закона до сих пор нет.
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5 час.
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