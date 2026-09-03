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Иркутск Сегодня

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Аэропорт Усть-Кута принимает новые самолёты: первый рейс Embraer 170 прошёл успешно

После масштабной реконструкции взлётно-посадочной полосы, завершившейся 1 сентября, аэропорт Усть-Кута делает новый шаг в своём развитии.

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