Симоньян заявила, что Зеленского ждет психбольница и тюрьма

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», высказала мнение о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив о необходимости для него «запланировать путь» от психиатрической клиники до тюремного заключения.