Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», высказала мнение о будущем главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив о необходимости для него «запланировать путь» от психиатрической клиники до тюремного заключения.
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