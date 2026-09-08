Россияне оформили 130 млн полисов страхования жизни в СберСтраховании жизни за 14 лет

СберСтрахование жизни отмечает день рождения — 14-летие работы на российском страховом рынке. За это время компания укрепила статус отраслевого лидера по объему привлеченных премий и выплат клиентам.
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