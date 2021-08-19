Вся.рф

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    "... распространяет заведомо ложные сведения об СССР..." так именно этим едросы и занимаются. Пытаются "рубить сук" ,...Единороссы хотят ...
  • Владимир Сергеев
    А чё ... если раньше срали на нашу Страну мы им разрешали вьезд???Единороссы хотят ...
  • Дмитрий
    и сколько русских детей среди 840?В краснодарской ш...

Череповецкие мамы начали судиться с мэрией

Череповецкие мамы начали судиться с мэрией

18 августа в городском суде состоялось предварительное заседание по коллективному иску, поданному матерями Зашекснинского района к мэрии Череповца, управлению образования мэрии Череповца и управлению архитектуры и градостроительства мэрии Череповца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх