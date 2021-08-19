Череповецкие мамы начали судиться с мэрией

18 августа в городском суде состоялось предварительное заседание по коллективному иску, поданному матерями Зашекснинского района к мэрии Череповца, управлению образования мэрии Череповца и управлению архитектуры и градостроительства мэрии Череповца.
18 августа в городском суде состоялось предварительное заседание по коллективному иску, поданному матерями Зашекснинского района к мэрии Череповца, управлению образования мэрии Череповца и управлению архитектуры и градостроительства мэрии Череповца.
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