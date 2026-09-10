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Такой день. Смерть кандидата в депутаты АКЗС и выкупленный Горный госпиталь

Такой день. Смерть кандидата в депутаты АКЗС и выкупленный Горный госпиталь

О главных событиях на Алтае 10 сентября Секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России" Евгения Боровикова подтвердила факт смерти Ольги Чехонадских — кандидата в депутаты АКЗС от партии и члена Общественной палаты Алтайского края.

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