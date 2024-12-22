Актриса Блейк Лайвли подала в суд на режиссера за домогательства на съемках

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала в суд на режиссера фильма «Всё закончится на нас» Джастина Бальдони и его продюсерскую компанию Wayfarer Studios за сексуальные домогательства на съемочной площадке.
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