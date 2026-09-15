Финансовый шторм августа 2026: ослабление рубля, волна дефолтов ВДО и откат акций к минимумам 2022 года

ЦБ РФ опубликовал обзор рисков финансовых рынков за август 2026 года. Финал лета выдался крайне напряженным для всех сегментов отечественного рынка: ослабление рубля ускорилось вопреки удорожанию нефти, рынок замер в ожидании гигантских займов Минфина, рынок акций обновляет многолетние минимумы, а в сегменте высокодоходных облигаций назревает масштабный кризис доверия из-за дефолта крупного топливного трейдера.
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