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Финансовый шторм августа 2026: ослабление рубля, волна дефолтов ВДО и откат акций к минимумам 2022 года

Финансовый шторм августа 2026: ослабление рубля, волна дефолтов ВДО и откат акций к минимумам 2022 года

ЦБ РФ опубликовал обзор рисков финансовых рынков за август 2026 года. Финал лета выдался крайне напряженным для всех сегментов отечественного рынка: ослабление рубля ускорилось вопреки удорожанию нефти, рынок замер в ожидании гигантских займов Минфина, рынок акций обновляет многолетние минимумы, а в сегменте высокодоходных облигаций назревает масштабный кризис доверия из-за дефолта крупного топливного трейдера.

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