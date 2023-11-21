Граффити «Король и Шут» в Новосибирске стало самым большим муралом рок-группы в России

Мурал «Король и Шут» украсил стену центра дизайна «Мельница» на улице Фабричная в Новосибирске. Граффити с изображением Горшенева и Князева стало самым большим в российском проекте, посвященном музыкантам легендарной рок-группы.
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