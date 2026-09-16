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Царьград

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Путин и Демешин обсудили локализацию производства самолётов в Комсомольске-на-Амуре

Путин и Демешин обсудили локализацию производства самолётов в Комсомольске-на-Амуре

Губернатор Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Демешин в беседе с президентом России Владимиром Путиным сообщил о решении вопроса по сборке двигателей ПД-8.

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