В свой профессиональный праздник военные железнодорожники ВВО выполняют работы по реконструкции БАМ

Основной объем работ занимает разработка в карьерах и тренспортировка с помощью большегрузных самосвалов и железнодорожных вагонов специальных, прошедших проверку в специализированных лабораториях, скальных грунтов к участкам строительства и засыпка его в тело насыпи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии