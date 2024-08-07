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Закон, порядок, государство

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В свой профессиональный праздник военные железнодорожники ВВО выполняют работы по реконструкции БАМ

В свой профессиональный праздник военные железнодорожники ВВО выполняют работы по реконструкции БАМ

Основной объем работ занимает разработка в карьерах и тренспортировка с помощью большегрузных самосвалов и железнодорожных вагонов специальных, прошедших проверку в специализированных лабораториях, скальных грунтов к участкам строительства и засыпка его в тело насыпи.

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