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Политолог Ася Абдулова про удары ВСУ по Донбассу: наказывают за поддержку Русского мира

Политолог Ася Абдулова про удары ВСУ по Донбассу: наказывают за поддержку Русского мира

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Генштаб Вооруженных сил Украины по приказу киевского режима ужесточил артобстрел жителей Донбасса, пытаясь заставить их отказаться от поддержки Русского мира.

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