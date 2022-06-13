Политолог Ася Абдулова про удары ВСУ по Донбассу: наказывают за поддержку Русского мира

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Генштаб Вооруженных сил Украины по приказу киевского режима ужесточил артобстрел жителей Донбасса, пытаясь заставить их отказаться от поддержки Русского мира.