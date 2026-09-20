Председатель облизбиркома проголосовала при помощи «Мобильного избирателя»

20 сентября председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева проголосовала на избирательном участке при помощи механизма «Мобильный избиратель», который дает возможность гражданам проголосовать по месту своего фактического нахождения на ближайшем избирательном участке.