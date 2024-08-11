Депутат бундестага Вагенкнехт: размещение ракет США сделает Германию мишенью РФ

Глава немецкой оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт предупредила, что размещение дальнобойных американских ракет на территории страны превратит Германию в мишень для российских ракет.
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