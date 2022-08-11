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На Сахалине полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

На Сахалине полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Акция «Зарядка со стражем порядка» по инициативе полицейских проходит по всей стране в преддверии Дня физкультурника и направлена на популяризацию здорового образа жизни.

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