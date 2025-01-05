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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Вегаса» Стоун набрал 600 очков в НХЛ – за 665 матчей

32-летний канадский форвард отметился голом в матче с «Баффало» (3:1). Стоун стал восьмым канадцем среди действующих игроков, быстрее всех набравшим 600 очков в НХЛ.

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