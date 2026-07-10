Марин Ле Пен уверенно возглавляет рейтинг кандидатов на пост президента Франции

По результатам свежих опросов общественного мнения лидер правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен значительно опережает своих конкурентов в преддверии президентских выборов во Франции.
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