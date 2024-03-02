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Пронедра

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Новый минерал из Карелии может помочь в поиске редких металлов

Новый минерал из Карелии может помочь в поиске редких металлов

Новый минерал из Карелии может помочь в поиске редких металлов Татьяна АрестоваНеобычная и перспективная находка была сделана на карельском месторождении урана и ванадия Средняя Падма.

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