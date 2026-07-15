Ситуация с бензином в Челябинске 15 июля 2026 года

Цены бьют рекорды, а запасы тают. Топливный рынок Челябинской области продолжает лихорадить. По данным на 15 июля, регион столкнулся с резким ростом цен на бензин, дефицитом топлива на многих заправках и многокилометровыми очередями.
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