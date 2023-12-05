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Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений во всех турнирах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что игроки и тренерский штаб клуба отдают максимум сил на тренировках, также они стали лучше друг друга понимать, поэтому промежуточным результатом является серия из 11 матчей без поражений в различных турнирах.

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