Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений во всех турнирах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что игроки и тренерский штаб клуба отдают максимум сил на тренировках, также они стали лучше друг друга понимать, поэтому промежуточным результатом является серия из 11 матчей без поражений в различных турнирах.