Подкормка перца в июне - июле, чтобы рос крупным, сочным и толстостенным

В этом году я побила свой личный рекорд - высадила на своем участке чуть более 80 кустов перца. Почему так много? Так получилось — где сама рассаду вырастила, немного свекровь лишние привезла, еще и соседка отдала - так и получилось 83 куста.
В этом году я побила свой личный рекорд - высадила на своем участке чуть более 80 кустов перца. Почему так много? Так получилось — где сама рассаду вырастила, немного свекровь лишние привезла, еще и соседка отдала - так и получилось 83 куста.
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