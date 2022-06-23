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Подкормка перца в июне - июле, чтобы рос крупным, сочным и толстостенным

Подкормка перца в июне - июле, чтобы рос крупным, сочным и толстостенным

В этом году я побила свой личный рекорд - высадила на своем участке чуть более 80 кустов перца. Почему так много? Так получилось — где сама рассаду вырастила, немного свекровь лишние привезла, еще и соседка отдала - так и получилось 83 куста.

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